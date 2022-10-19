МИД России провел беседу с послом Чехии

МИД России вызвал посла Чехии Витезслава Пивонька в связи с ситуацией с «Чешским домом». Об этом сообщили в ведомстве.
Иностранному представителю передали, что Москва обескуражена непропорциональной реакцией Праги на ситуацию. По словам дипломатов, в этом вопросе нет политики. Кроме того, ситуация не касается нынешнего состояния двусторонних отношений.
«Призываем Прагу не срываться на язык угроз, стремиться к поиску взаимоприемлемых развязок по дипканалам. Наша линия на обеспечение вопросов нормального функционирования собственности зарубежных стран в Москве вне зависимости от ее статуса остается неизменной», – сказано на сайте ведомства.
Напомним, что Прагу возмутил демонтаж ограждения около «Чешского дома» в Москве. Причиной сноса стало отсутствие разрешения на строительство сооружения.