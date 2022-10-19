Жена шеф-повара Ивлева Валерия показала лицо до косметологических процедур

Жена шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Валерия показала, как выглядело ее лицо до косметологических процедур. Особое внимание она попросила обратить на нос.
Ивлева опубликовала в социальных сетях снимок без фотошопа. Нос супруги шеф-повара после пластики выглядел распухшим. Она призналась, что прибегла к некоторым процедурам, чтобы исправить внешность. Ей пришлось использовать мезонити, чтобы поднять нос.
Она также признавалась, что раньше ее весь варьировался от 65 до 68 кг. Сейчас она часто демонстрирует подписчикам подтянутую фигуру, которую она смогла вернуть после родов.
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