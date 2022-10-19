Ивлеева озвучила сумму, которую потратила на провальное шоу «Королевские кобры»

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева рассказала, во сколько ей обошлось драг-шоу «Королевские кобры». Звезда Сети потратила на провальный проект баснословную сумму.
«Королевские кобры» увидели свет в прошлом году. Ивлеева называла их первым драг-шоу на российском YouTube.
Проект не пришелся по вкусу публике и не окупился. Шоу закрыли после шести выпусков, но блогер все равно не считает его провальным.
«У нас, к сожалению, не развита культура просмотра и вообще принятия данного формата, но то, что мы сделали первые в России и сделали такой эксперимент, я очень этим горжусь», — поделилась телеведущая в эфире YouTube-шоу «Вопрос ребром».
Знаменитость также озвучила сумму, которую потратила на «Королевских кобр». Проект обошелся ей в 34 миллиона рублей. Получается, что один выпуск шоу стоил блогеру чуть больше 5,6 миллиона.