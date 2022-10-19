Сноса советского Алеши снова пытаются добиться в болгарском городе Бургас

Памятник советской армии в центре Бургаса необходимо снести, заявили в Организации защиты болгарских граждан.
Активисты обратились с инициативой о сносе советского Алеши в городской совет. Там заявление отклонили из-за неправильного оформления, передает Bulgaria ON AIR.
«На его месте надо поставить памятник какому-нибудь великому болгарину. Ведь мы живем в Болгарии, а не в России, нужно, чтобы на этом месте стоял памятник болгарскому национальному герою, а не русскому Алеше», — говорится в заявке.
Горсовет обратил внимание, что предложение не набрало одну тысячу подписей граждан, необходимых для рассмотрения заявки. Организация намерена исправить ошибку и снова подать документ в орган местного управления.