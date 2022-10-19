Важное решение: для чего ввели военное положение в новых регионах России

Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета безопасности РФ объявил о необходимости введения режима военного положения в четырех новых регионах России. Речь идет о республиках Донбасса, а также о Херсонской и Запорожской областях.
Политолог, общественный деятель Иван Аркатов в беседе с ФАН оценил данное решение и объяснил значение выбранной меры.
«Исходя из всей ситуации, присоединившиеся регионы не могут жить, к сожалению, нормальной жизнью, там идут боевые действия. Чтобы, как можно быстрее, там выстроилась нормальная жизнь, необходимо ввести особые условия, в данном случае — это военное положение», — отметил политолог.
На сегодняшний день максимальный уровень готовности коснулся ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Что касается приграничных зон Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и города Севастополя — там средний уровень. Однако, по мнению Ивана Аркатова, уровень готовности там следует изменить.
«Как мне кажется, необходимо военное положение ввести и на других пограничных территориях, в том числе Белгородской и Курской областях, потому что их, к сожалению, тоже обстреливают и там довольно опасная ситуация», — объяснил общественник.
Также политолог обратил внимание на промежуточные итоги заседания.
«Видно, что на данный момент ошибки учтены. Становится более централизованным управление специальной военной операцией, военных действий. Также со стороны военно-гражданского управления, в частности, это будут осуществлять мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Военное положение даст дополнительные полномочия главам новых субъектов, чтобы более серьезно подойти к организации работы на данных территориях», — заключил собеседник ФАН.
Ранее президент Путин заявил о необходимости скорректировать концепцию государственной миграционной политики. Это важно на фоне происходящих в мире изменений, подчеркнул российский лидер в ходе заседания Совета безопасности России.