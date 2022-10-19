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Важное решение: для чего ввели военное положение в новых регионах России

Политика
Важное решение: для чего ввели военное положение в новых регионах России

Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета безопасности РФ объявил о необходимости введения режима военного положения в четырех новых регионах России. Речь идет о республиках Донбасса, а также о Херсонской и Запорожской областях.

Политолог, общественный деятель Иван Аркатов в беседе с ФАН оценил данное решение и объяснил значение выбранной меры.

«Исходя из всей ситуации, присоединившиеся регионы не могут жить, к сожалению, нормальной жизнью, там идут боевые действия. Чтобы, как можно быстрее, там выстроилась нормальная жизнь, необходимо ввести особые условия, в данном случае — это военное положение», — отметил политолог.
Важное решение: для чего ввели военное положение в новых регионах России

На сегодняшний день максимальный уровень готовности коснулся ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Что касается приграничных зон Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и города Севастополя — там средний уровень. Однако, по мнению Ивана Аркатова, уровень готовности там следует изменить.

«Как мне кажется, необходимо военное положение ввести и на других пограничных территориях, в том числе Белгородской и Курской областях, потому что их, к сожалению, тоже обстреливают и там довольно опасная ситуация», — объяснил общественник.
Важное решение: для чего ввели военное положение в новых регионах России

Также политолог обратил внимание на промежуточные итоги заседания.

«Видно, что на данный момент ошибки учтены. Становится более централизованным управление специальной военной операцией, военных действий. Также со стороны военно-гражданского управления, в частности, это будут осуществлять мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Военное положение даст дополнительные полномочия главам новых субъектов, чтобы более серьезно подойти к организации работы на данных территориях», — заключил собеседник ФАН.

Ранее президент Путин заявил о необходимости скорректировать концепцию государственной миграционной политики. Это важно на фоне происходящих в мире изменений, подчеркнул российский лидер в ходе заседания Совета безопасности России.
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