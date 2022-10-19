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Двое жителей Ленобласти получили условные сроки за выращивание более 100 кустов конопли

Происшествия
Двое жителей Ленобласти получили условные сроки за выращивание более 100 кустов конопли

В Ленобласти перед судом предстали двое жителей Всеволожского района. Они признаны виновными в выращивании конопли. Злоумышленники культивировали более 100 кустов запрещенного растения.

Плантацию они оборудовали в поселке Синево. Преступники даже обеспечили на грядках нужное освещение и климат-контроль. Виновники получили по шесть лет колонии условно. Они смогли убедить суд в том, что не собирались потом производить из кустов наркотик и торговать им. В противном случае подельников отправили бы за решетку.
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