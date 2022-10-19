Двое жителей Ленобласти получили условные сроки за выращивание более 100 кустов конопли

Плантацию они оборудовали в поселке Синево. Преступники даже обеспечили на грядках нужное освещение и климат-контроль. Виновники получили по шесть лет колонии условно. Они смогли убедить суд в том, что не собирались потом производить из кустов наркотик и торговать им. В противном случае подельников отправили бы за решетку.