В Индии члены экипажа задымленного самолета рекомендовали пассажирам молиться

Бортпроводники летевшего из Гоа самолета авиакомпании SpiceJet призвали пассажиров молиться из-за задымления на борту. Об этом сообщает британский таблоид The Daily Mail.
По опубликованным данным, спустя 25 минут после появления дыма кислородные маски так и не сработали. Более 85 человек все это время вынуждены были задыхаться.
Вместо того, чтобы успокоить пассажиров, члены экипажа посоветовали им начинать молиться, что вызвало новую волну паники. Бортпроводники также запрещали людям снимать происходящее на видео, они выхватывали телефоны и заставляли удалять материалы.
К счастью, пилотам удалось экстренно посадить задымленный лайнер в индийском городе Хайдарабад. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства и причины авиационного инцидента.