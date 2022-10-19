Волонтеры-психологи будут помогать семьям военнослужащих

В рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ старейшая гуманитарная организация страны — Российский Красный Крест — оказывает психологическую поддержку семьям мобилизованных.
С начала специальной военной операции в пять раз увеличилось количество звонков на горячую линию: до 22 февраля специалисты ежедневно получали 10-20 звонков, сейчас — минимум 50-60. Граждане волнуются за судьбы мужчин, которые отправляются на защиту Родины, и находят поддержку в волонтерах #МЫВМЕСТЕ. Чтобы помочь всем, кому это необходимо, открывается дополнительный набор волонтеров-психологов для поддержки семей мобилизованных.
Граждане, достигшие 18 лет, имеющие профильное образование и желающие помочь, могут подать заявку на сайте добро.ru. Координаторы РКК свяжутся с кандидатами в кратчайшие сроки. Для всех добровольцев организуют обучение от специалистов Российского Красного Креста.
Волонтеры #МЫВМЕСТЕ продолжают оказывать психологическую поддержку на горячей линии и в чат-боте, проводят индивидуальные и групповые сеансы для родных военнослужащих, а также обучают навыкам оказания первой психологической помощи.
Условия работы с каждым волонтером будут обсуждаться индивидуально. Работа в чат-боте и на горячей линии организована удаленно, а индивидуальные консультации необходимо проводить очно.