Волонтеры-психологи будут помогать семьям военнослужащих

С начала специальной военной операции в пять раз увеличилось количество звонков на горячую линию: до 22 февраля специалисты ежедневно получали 10-20 звонков, сейчас — минимум 50-60. Граждане волнуются за судьбы мужчин, которые отправляются на защиту Родины, и находят поддержку в волонтерах #МЫВМЕСТЕ. Чтобы помочь всем, кому это необходимо, открывается дополнительный набор волонтеров-психологов для поддержки семей мобилизованных.