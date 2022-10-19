Сыгравший Морфеуса Лоренс Фишберн оценил четвертую «Матрицу»

Актер Лоренс Фишберн, известный по роли Морфеуса, поделился впечатлениями от фильма «Матрица: Воскрешение». Он оставил не самый лучший, но и не разгромный отзыв о четвертой части.
В самой свежей части франшизы можно увидеть только версию Морфеуса в виде искусственного интеллекта. Ее воплотил на экране Яхья Абдул-Матин II. Фишберн же ознакомился с четвертой «Матрицей» лишь как зритель.
«Это было не так плохо, как я думал. И не было так хорошо, как я надеялся», — приводит отзыв актера Variety.
Фишберн добавил, что исполнители ролей Нео и Тринити Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сделали свое дело. На вопрос, жалеет ли он, что не стал частью фильма «Матрица: Воскрешение», актер ответил отрицательно.