Безос посоветовал американцам «задраивать люки» в условиях кризисной экономики

Жителям США стоит готовиться к тяжелой экономической ситуации и «задраивать люки», цитирует телеканал CNBC создателя онлайн-империи Amazon Джеффа Безоса.
Один из десяти самых богатых предпринимателей мира отметил, что сейчас Соединенные Штаты вступают в непростой период.
Между тем с Безосом не согласился основатель компании Tesla Илон Маск. Он прогнозирует более мягкие условия рецессии и считает, что пик инфляции в стране уже пройден.
По мнению аналитиков The Wall Street Journal, США в ближайший год рискуют столкнуться с рецессией и значительным ростом безработицы. Спад экономики наступить с вероятностью 63%.