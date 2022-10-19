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Безос посоветовал американцам «задраивать люки» в условиях кризисной экономики

Экономика
Безос посоветовал американцам «задраивать люки» в условиях кризисной экономики

Жителям США стоит готовиться к тяжелой экономической ситуации и «задраивать люки», цитирует телеканал CNBC создателя онлайн-империи Amazon Джеффа Безоса.

Один из десяти самых богатых предпринимателей мира отметил, что сейчас Соединенные Штаты вступают в непростой период.

Между тем с Безосом не согласился основатель компании Tesla Илон Маск. Он прогнозирует более мягкие условия рецессии и считает, что пик инфляции в стране уже пройден.

По мнению аналитиков The Wall Street Journal, США в ближайший год рискуют столкнуться с рецессией и значительным ростом безработицы. Спад экономики наступить с вероятностью 63%.
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