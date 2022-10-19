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Аксенов сообщил, будет ли в Крыму вводиться комендантский час и ограничения на въезд

Общество
Аксенов сообщил, будет ли в Крыму вводиться комендантский час и ограничения на въезд

Власти Крыма не планируют вводить какие-либо ограничения в регионе, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Комендантский час и ограничения на въезд и выезд в Крыму вводить пока не собираются, заверил чиновник. Соответствующее заявление он сделал после объявления в регионе среднего уровня реагирования.

«Как отметил президент, решением задач по обеспечению СВО должна заниматься вся система госуправления», — написал глава республики в своем Telegram-канале.

Аксенов заявил, что введенный режим поможет в реализации мобилизационных мероприятий в экономике и других важных сферах. На полуострове также повысят охрану важных объектов для безопасности населения.
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