Аксенов сообщил, будет ли в Крыму вводиться комендантский час и ограничения на въезд

Власти Крыма не планируют вводить какие-либо ограничения в регионе, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Комендантский час и ограничения на въезд и выезд в Крыму вводить пока не собираются, заверил чиновник. Соответствующее заявление он сделал после объявления в регионе среднего уровня реагирования.
«Как отметил президент, решением задач по обеспечению СВО должна заниматься вся система госуправления», — написал глава республики в своем Telegram-канале.
Аксенов заявил, что введенный режим поможет в реализации мобилизационных мероприятий в экономике и других важных сферах. На полуострове также повысят охрану важных объектов для безопасности населения.