Полиция Буркина-Фасо ликвидировала две преступные группировки в столице страны

Уагадугу, 19 октября. Правоохранительные органы Буркина-Фасо ликвидировали две крупные преступные сети. Об этом сообщает Lefaso.
Участники одной из криминальных группировок занимались ночным грабежом и незаконным оборотом наркотиков в столице страны. Преступники использовали мотоциклы и огнестрельное оружие, которое они применяли при малейшем сопротивлении со стороны жертвы.
Расследование показало, что бандиты вывозили краденое за пределы города для продажи и возвращались в столицу с грузом наркотиков.
Вторая преступная сеть специализировалась на подделке государственных и частных документов. При задержании полиция изъяла несколько единиц огнестрельного оружия, запрещенные вещества и некоторое количество подделок государственных печатей.
Операция по ликвидации двух криминальных сетей проводилась в тесном сотрудничестве с местным населением.
Ранее оперативники Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в Нигерии задержали группу банкиров, которая переводила средства вкладчиков на собственные счета.