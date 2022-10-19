Депутат Свищев: без российских спортсменов невозможно развитие десятков видов спорта в мире

Будут ли российских спортсменов чаще допускать к участию в международных турнирах после заявления главы международного олимпийского комитета Томаса Баха, ответил корреспонденту ФАН председатель Комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
«Это сложный процесс, я не думаю, что что-то упростится, сейчас ситуация сложная, и она будет, я думаю, еще сложна в течение какого-то времени. Наши коллеги и господин Бах сами себя загнали в эту историю, поэтому сейчас не знают, как из нее вылезти, как вывести себя из этого угла. Конечно, прекрасно все понимают, все федерации, спортсмены и тренеры обращаются, понимают, что без российского спорта, без полноценного участия россиян невозможно развитие спорта», — рассказал парламентарий.
Действительно, это известный феномен, когда исключение из соревнований лучших спортсменов означает утрату мотивации у их соперников. У них пропадает смысл выступить за пределами своих возможностей.
«Просто даже нельзя представить, как без России спорт может развиваться. Например, гимнастика, например, фигурное катание, десятки спортивных дисциплин можно назвать, где Россия имеет доминирующее влияние в мире на развитие вида, Так что без россиян невозможно», — убежден российский политик.
Напомним, Томас Бах заявил, что он не считает нужным наказывать за конфликт на Украине спортивные организации России и Белоруссии и заявил о недопустимости быть более политизированными в спорте, чем в политике.
Ранее Дмитрий Свищев выступил против политизации спорта и назвал поведение главы МОК Томаса Баха лукавством.