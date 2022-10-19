Депутат Гаврилов рассказал, что предстоит сделать в рамках введения «среднего уровня реагирования»

В среду, 19 октября, президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями РФ регионах «средний уровень реагирования». В частности, президентский указ касается Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
В беседе с корреспондентом ФАН депутат Госдумы от Белгородской и Воронежской областей Сергей Гаврилов рассказал о мерах, которые необходимо будет принять после введения режима реагирования на территориях субъектов.
«Белгородская область стала прифронтовой, поскольку многие дома разрушены, люди переселяются вглубь области либо переезжают к родственникам в соседние регионы. Расширение полномочий позволит главам регионов не только скоординировать работу силовых структур. Исходя из предложений Правительства РФ необходимо будет пересмотреть бюджет с тем, чтобы обустроить убежища и мобильные госпитали, укрепить здравоохранение в целом, решить вопросы строительства нового жилья, обеспечения рабочими местами, возможности обучения детей переселяемых жителей, восстановить инфраструктуру», — сказал он.
Политик особо подчеркнул, что сейчас существуют очень высокие риски для мирного населения. В первую очередь, по его словам, необходимо обеспечить защиту прав маломобильных групп граждан, в частности, пожилых людей и инвалидов, лишенных возможности покинуть регионы. По мнению Гаврилова, такие группы граждан очень важно обеспечить возможностью оперативно переместиться убежища. И уже сейчас очевидно, что для всех этих мер необходимо изменение проекта бюджета и объединение усилий региональных, местных органов власти и территориальных органов федеральной власти, резюмировал он.