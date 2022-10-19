Депутат Гаврилов рассказал, что предстоит сделать в рамках введения «среднего уровня реагирования»

Политик особо подчеркнул, что сейчас существуют очень высокие риски для мирного населения. В первую очередь, по его словам, необходимо обеспечить защиту прав маломобильных групп граждан, в частности, пожилых людей и инвалидов, лишенных возможности покинуть регионы. По мнению Гаврилова, такие группы граждан очень важно обеспечить возможностью оперативно переместиться убежища. И уже сейчас очевидно, что для всех этих мер необходимо изменение проекта бюджета и объединение усилий региональных, местных органов власти и территориальных органов федеральной власти, резюмировал он.