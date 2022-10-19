Сатановский озвучил важную причину, по которой Израиль не станет помогать Украине

Израиль не собирается оказывать военную помощь Украине, поскольку страна соблюдает нейтралитет. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.
Министр обороны Израиля Бени Ганц до этого сообщил об отказе поставлять Киеву вооружения. Глава военного ведомства также отказался от переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
Сатановский отметил, что Тель-Авив помнит старания Москвы, благодаря которым израильская территория сейчас не подвергается обстрелам со стороны Сирии. Эксперт также озвучил еще одну важную причину, по которой страна не станет помогать Киеву.
«Израиль не поставляет Украине ПВО, оружие и много чего еще, исходя из того, что он придерживается позиции нейтралитета. Нейтралитет предполагает невлезание в чужие войны, особенно, если это может плохо закончиться», — сказал политолог в беседе с MK.RU.
Он добавил, что требования президента Украины Владимира Зеленского к Израилю могут втянуть страну в уже имеющийся конфликт.
Ранее сообщалось, что отказ министра обороны Израиля от переговоров с Киевом взбесил украинского посла Евгения Корнийчука.