Посол Уганды поблагодарил российских медиков за помощь в борьбе с эпидемией лихорадки Эбола

Москва, 19 октября. Официальный представитель Уганды в России Мозес Кизиге поблагодарил отечественных экспертов из «Роспотребнадзора».
В беседе с журналистами дипломат рассказал, что африканские врачи состоят в тесных контактах с коллегами из РФ:
«Мы на связи с эпидемиологами российского Минздрава. Они предложили нам помощь. Уганда хорошо справилась с пандемией коронавируса. У вас есть отличные лаборатории, специалисты, поэтому мы продолжим наше сотрудничество».
В начале сентября власти Кампалы подтвердили вспышку опасного заболевания на территории республики. Однако сотрудники национального Минздрава приняли экстренные меры по локализации эпидемии лишь спустя две недели.
На данный момент угандийские специалисты зафиксировали 63 случая заражения и 29 летальных исходов. Правительство ввело карантин и комендантский час в двух районах центральной части страны.