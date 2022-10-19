Моргенштерн прервал молчание и обвинил Собчак в невозможности вернуться в Россию

Рэпер Моргенштерн✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) прервал молчание и высказался о журналистке Ксении Собчак, которая подставила его во время интервью. Он обвинил знаменитость в своем отъезде из России.
«Это супернизко с точки зрения человечности, но это суперкруто с точки зрения журналистики и мразотности. Я не знаю, что ей важнее быть человеком или журналистом. Я своими выходками никому не сделал плохо, а сколько она людей подставила?» — заявил Моргенштерн в шоу «Вписка».
По его словам, проблемы начались, когда Собчак вынудила его сказать злосчастную фразу про 9 Мая. Рэпер подчеркнул, что беседа с журналисткой состоялась накануне свадьбы, когда должен был состояться грандиозный перфоманс и он волновался.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами