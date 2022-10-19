Моргенштерн прервал молчание и обвинил Собчак в невозможности вернуться в Россию

По его словам, проблемы начались, когда Собчак вынудила его сказать злосчастную фразу про 9 Мая. Рэпер подчеркнул, что беседа с журналисткой состоялась накануне свадьбы, когда должен был состояться грандиозный перфоманс и он волновался.