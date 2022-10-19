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Медиагруппа «Патриот» и портал Lenta75.ru стали информационными партнерами

Общество
Медиагруппа «Патриот» и портал Lenta75.ru стали информационными партнерами

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук объявил о начале сотрудничества с информационным порталом Lenta75.ru.

Указанное СМИ активно развивается в Забайкальском крае. Портал вырос из пабликов в социальных сетях, и за небольшой промежуток времени у ресурса сформировалась собственная постоянная аудитория.

«Надеюсь, что сотрудничество с Медиагруппой "Патриот" будет интересно для читательской аудитории», — отметил редактор Lenta75.ru Максим Макаров.

Глава Медиагруппы «Патриот» выразил надежду на плодотворное и долгосрочное сотрудничество с порталом Забайкальского края. Столярчук напомнил, что времена фейков патриотическим СМИ важно держаться вместе и работать на благо России.
медиагруппа патриот lenta75.ru сотрудничество
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