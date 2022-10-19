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Италия решила не требовать от россиян выписок со счета в европейском банке для шенгена

Общество
Италия решила не требовать от россиян выписок со счета в европейском банке для шенгена

Посольство Италии в Москве разъяснило ситуацию с требованиями от россиян выписок со счета в европейском банке для подачи документов на туристическую шенгенскую визу.

В диппредставительстве уточнили, что пока не просят у граждан РФ соответствующую бумагу. Однако Италия требует четких доказательств наличия достаточных средств для оплаты пребывания в стране, подчеркнул сотрудник посольства.

Ранее требование о наличии выписки со счета банка из ЕС ввела Германия. Согласно новым правилам, просители виз должны доказать, что у них есть средства на время пребывания на территории государств — членов Шенгенского соглашения.
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