Трое школьников помогли полиции задержать подозреваемого в избиении мужчины в Энгельсе

В Энгельсе трое 12-летних школьников помогли сотрудникам полиции задержать человека, который подозревается в избиении их знакомого. Об этом рассказали в МВД Медиа.
Инцидент произошел, когда дети играли на пустыре рядом с домом. В какой-то момент они увидели, как неизвестный подошел к их сидящему на скамейке знакомому, схватил кирпич и начал избивать мужчину, после чего сбежал.
Подростки не растерялись и сразу рассказали о произошедшем родителям, которые вызвали полицию. Пока правоохранители ехали, школьники сфотографировали подозреваемого и отследили его маршрут. Собранную информацию дети впоследствии предоставили стражам порядка.
К настоящему моменту злоумышленник задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Причины нападения выясняются.