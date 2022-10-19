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Трое школьников помогли полиции задержать подозреваемого в избиении мужчины в Энгельсе

Происшествия
Трое школьников помогли полиции задержать подозреваемого в избиении мужчины в Энгельсе

В Энгельсе трое 12-летних школьников помогли сотрудникам полиции задержать человека, который подозревается в избиении их знакомого. Об этом рассказали в МВД Медиа.

Инцидент произошел, когда дети играли на пустыре рядом с домом. В какой-то момент они увидели, как неизвестный подошел к их сидящему на скамейке знакомому, схватил кирпич и начал избивать мужчину, после чего сбежал.

Подростки не растерялись и сразу рассказали о произошедшем родителям, которые вызвали полицию. Пока правоохранители ехали, школьники сфотографировали подозреваемого и отследили его маршрут. Собранную информацию дети впоследствии предоставили стражам порядка.

К настоящему моменту злоумышленник задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Причины нападения выясняются.
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