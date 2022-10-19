Мишустин: кабмин будет отчитываться Путину об обеспечении потребностей спецоперации

Кабинет министров будет еженедельно отчитываться президенту РФ Владимиру Путину о проделанной работе по обеспечению потребностей спецоперации на Украине, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Председатель правительства также отметил, что главы новых регионов РФ, где было объявлено военное положение, получат дополнительные полномочия для реализации задач, поставленных президентом на заседании Совета безопасности.
Ранее в правительстве создали Координационный совет для «координации работы по повышению безопасности», его главой был назначен Мишустин.