Принципы не изменились: Мария Кожевникова рассказала ФАН о своей политической деятельности

Мария Кожевникова известна не только как талантливая актриса, но и как бывший депутат Госдумы. В 2011 году она стала членом и доверенным лицом Общероссийского народного фронта. В настоящее время Мария Кожевникова не занимается политической деятельностью, о чем она заявила в ответ на соответствующий вопрос корреспондента ФАН.