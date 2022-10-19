Принципы не изменились: Мария Кожевникова рассказала ФАН о своей политической деятельности

Мария Кожевникова известна не только как талантливая актриса, но и как бывший депутат Госдумы. В 2011 году она стала членом и доверенным лицом Общероссийского народного фронта. В настоящее время Мария Кожевникова не занимается политической деятельностью, о чем она заявила в ответ на соответствующий вопрос корреспондента ФАН.
«Нет, нет, слава богу, нет», — ответила актриса.
У Марии Кожевниковой было большое число законопроектов, в которых она принимала непосредственное участие.
«Начиная от пальмового масла, заканчивая культурными законопроектами, чтобы студенты и школьники могли бесплатно в музей ходить хотя бы раз месяц», — рассказала Кожевникова.
Кроме того, бывший политик активно выступала за возврат звания «Мать-героиня» для женщин, родившим или усыновившим не менее десяти детей.
«Мои принципы с того времени не изменились. Ксть женщины, которые воспитывают много детей и надо вернуть им этот статус, им это будет приятно. Все-таки государство должно ценить тех женщин и мужчин, вообще семью, где появляется много детей, потому что это очень непросто», — заявила Кожевникова.
Ранее Мария Кожевникова рассказала о конфликтах с Араратом Кещяном на съемках «Универа».