Силовики задержали почти три тысячи участников погромов в провинции Тегеран

Напомним, что демонстрации и погромы являются следствием смерти девушки Махсы Амини. По неофициальным данным, на улице ее задержала полиция нравов. Девушку доставили в отделение, где жестоко избили. Ей потребовалась госпитализация. Медики не смогли ее спасти.