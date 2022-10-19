Силовики задержали почти три тысячи участников погромов в провинции Тегеран

В Иране около месяца не утихали митинги и беспорядки. Наибольшую активность граждане проявляли в провинции Тегеран. По словам парламентария Ахмада Али-Реза Бейги, правоохранители задержали почти три тысячи дебоширов.
Напомним, что демонстрации и погромы являются следствием смерти девушки Махсы Амини. По неофициальным данным, на улице ее задержала полиция нравов. Девушку доставили в отделение, где жестоко избили. Ей потребовалась госпитализация. Медики не смогли ее спасти.
Силовики утверждают, что ничего, кроме беседы не происходило. В больницу девушка попала в результате сердечного приступа.