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Силовики задержали почти три тысячи участников погромов в провинции Тегеран

Происшествия
Силовики задержали почти три тысячи участников погромов в провинции Тегеран

В Иране около месяца не утихали митинги и беспорядки. Наибольшую активность граждане проявляли в провинции Тегеран. По словам парламентария Ахмада Али-Реза Бейги, правоохранители задержали почти три тысячи дебоширов.

Напомним, что демонстрации и погромы являются следствием смерти девушки Махсы Амини. По неофициальным данным, на улице ее задержала полиция нравов. Девушку доставили в отделение, где жестоко избили. Ей потребовалась госпитализация. Медики не смогли ее спасти.

Силовики утверждают, что ничего, кроме беседы не происходило. В больницу девушка попала в результате сердечного приступа.
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