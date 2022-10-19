Власти ЦАР построят новые школы и дороги в столице республике

Банги, 19 октября. Власти ЦАР занялись благоустройством столицы и строительством новых объектов инфраструктуры. Об этом сообщает Ndjoni Sango.
Трансформация Центральноафриканской Республики идет полным ходом. В столице строятся учебные заведения и больницы.
Основной упор делается на восстановление транспортных узлов Банги. Несколько месяцев назад началась укладка трассы, ведущей к аэропорту. Другие дороги находятся на стадии благоустройства и асфальтирования.
Все работы производятся за счет столичного бюджета и при поддержке партнеров. Правительство ЦАР во главе с президентом Фостен-Арканжем Туадера прикладывает максимальные усилия для развития республики.
Ранее национальный лидер инициировал операцию KWA TI KODRO по приведению Банги в порядок и очистке города от мусора.