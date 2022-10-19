Российский экспорт и импорт нашли альтернативу морским контейнерам в ж/д перевозках

В 2022 году Россия стала лидером по количеству санкций, обогнав Иран. Санкции повлияли на многие бизнес-процессы, в том числе и на логистику. Европейские страны блокируют пути для фур с российскими номерами. Воздушное сообщение через пространство недружественных стран тоже закрыто. Морские перевозки из России затруднены, так как международные контейнерные компании отказываются работать с российским бизнесом. Однако, как подсчитали в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, даже в этих условиях в 2022 году из нашей страны будет вывезено товаров за рубеж почти на 570 млрд долларов, отметил ведущий программы депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству, координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов. О том, как удается российским предприятиям экспортировать свою продукцию в условиях санкций, он спросил у генерального директора ООО «Имэксис» Ирины Сидоровой и генерального директора ООО «Трейдинг Лоджистикс Солюшенс» Юлии Кубаревой.