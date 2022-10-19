Российский экспорт и импорт нашли альтернативу морским контейнерам в ж/д перевозках

Специалисты по экспортно-импортным операциям рассказали в эфире программы «В десятку» с Дмитрием Пановым», на какие каналы доставки грузов стоит обратить внимание, чтобы продолжать внешнеэкономическую деятельность в условиях западных санкций.
В 2022 году Россия стала лидером по количеству санкций, обогнав Иран. Санкции повлияли на многие бизнес-процессы, в том числе и на логистику. Европейские страны блокируют пути для фур с российскими номерами. Воздушное сообщение через пространство недружественных стран тоже закрыто. Морские перевозки из России затруднены, так как международные контейнерные компании отказываются работать с российским бизнесом. Однако, как подсчитали в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, даже в этих условиях в 2022 году из нашей страны будет вывезено товаров за рубеж почти на 570 млрд долларов, отметил ведущий программы депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству, координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов. О том, как удается российским предприятиям экспортировать свою продукцию в условиях санкций, он спросил у генерального директора ООО «Имэксис» Ирины Сидоровой и генерального директора ООО «Трейдинг Лоджистикс Солюшенс» Юлии Кубаревой.
Ирина Сидорова согласна с оценками ИНП РАН, при этом она добавила, что, несмотря на санкции, активно увеличивают товарооборот с Россией европейские страны.
«С июня некоторые европейские страны нарастили объемы экспорта-импорта, при этом Германия там вообще впереди планеты всей, причем в оба направления», — рассказала Ирина Сидорова.
По ее словам, несмотря на санкционный режим ее компания продолжает получать много запросов от иностранных коллег, заинтересованных в импорте из России и поставках сюда своей продукции.
«Мы по-прежнему ищем для иностранцев покупателей здесь, российские предприниматели ищут через нас возможности работать с дружественными и с недружественными странами», — отметила Ирина Сидорова.
По словам эксперта, большинство иностранных компаний, с которыми «Имэксис» имела деловые контакты до начала СВО на Украине, продолжили сотрудничество с РФ, несмотря на введенные санкции.
«99% клиентов, которые у нас были до всей этой ситуации, они остались и продолжают сотрудничество с нами. Они сразу все обозначили позицию, что мы никуда не расходимся, мы продолжаем работать», — заявила Ирина Сидорова.
Генеральный директор ООО «Трейдинг Лоджистикс Солюшенс» Юлия Кубарева также считает преувеличенными плачи некоторых бизнесменов, которые экспортируют свою продукцию или импортируют ее в РФ. По ее словам, логистические сложности имеются, но при грамотном подходе их можно решить.
«Варианты доставки есть, как для экспортных отправок, так и для импортных. Есть сложности, например, если мы берем Дальний Восток — там действительно порт сейчас максимально загружен, хотя и то направление тоже работает. Но хочу отметить для коллег, которые занимаются экспортом и импортом: обратите внимание на железную дорогу — это наше все! Даже последний пакет санкций, восьмой по счету, не запрещает перевозки по железной дороге», — заявила Юлия Кубарева.
Еще одним советом эксперта является рекомендация не ставить на поставки товаров по какому-то одному каналу, особенно хорошо прорекламированному, например, только что открытому. По ее словам, как только, например, китайские импортеры запускают новую линию, туда сразу же молниеносно летят российские закупщики, и этот канал очень быстро застопоривается от перегрузки.
«Нужно смотреть, какая у вас локация в Китае, потому что какие-то грузы правильнее вести морем, какие-то морем плюс ж/д транспортом — то есть до Владивостока и дальше по железной дороге до Москвы или Санкт-Петербурга, если у вас там конечная выгрузка товара. Все нужно просчитывать, понимать детали груза, специфику условий поставки по контракту и многое другое», — рассказала Юлия Кубарева.
Ирина Сидорова отметила большую помощь государства в выстраивании новых логистических маршрутов для экспорта российских товаров и ввоза импортных.
«Государство делает все, чтобы бизнес был информирован. И мы, и наши клиенты получают в экспортном центре поддержку и навигацию, куда с каким вопросом нужно обратиться», — отметила она.
Юлия Кубарева видит сложности запуска параллельного импорта, которые, по ее мнению, связаны с недостаточной проработанностью вопроса, кто может являться третьей стороной в контракте. В частности, слишком усложнена процедура подтверждения того, что третье лицо имеет разрешение на продажу товара от компании-владельца марки. В связи с этим, по ее словам, параллельным импортом могут заниматься только те компании, у которых есть высококвалифицированные юристы.