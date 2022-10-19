Прокуратура проверяет школу в Кудрово, где учился раненый пьяным отцом мальчик

По его данным, сотрудники образовательного учреждения охарактеризовали ребенка положительно, назвав его дисциплинированным учеником. Выяснилось также, что мать школьника регулярно посещает родительские собрания, интересуется его успеваемостью и поддерживает связь с классным руководителем.