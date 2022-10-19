Прокуратура проверяет школу в Кудрово, где учился раненый пьяным отцом мальчик

Стражи порядка проверили школу в Кудрово, в которой обучается восьмилетний мальчик, раненый пьяным отцом. Об этом рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.
По его данным, сотрудники образовательного учреждения охарактеризовали ребенка положительно, назвав его дисциплинированным учеником. Выяснилось также, что мать школьника регулярно посещает родительские собрания, интересуется его успеваемостью и поддерживает связь с классным руководителем.
Сейчас прокуратура Ленинградской области проводит мероприятия, направленные на лишение отца родительских прав в отношении мальчика. По итогам надзорных мероприятий прокуроры дадут оценку эффективности работы органов системы профилактики по выявлению семейного неблагополучия.