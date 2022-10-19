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Прокуратура проверяет школу в Кудрово, где учился раненый пьяным отцом мальчик

Происшествия
Прокуратура проверяет школу в Кудрово, где учился раненый пьяным отцом мальчик

Стражи порядка проверили школу в Кудрово, в которой обучается восьмилетний мальчик, раненый пьяным отцом. Об этом рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

По его данным, сотрудники образовательного учреждения охарактеризовали ребенка положительно, назвав его дисциплинированным учеником. Выяснилось также, что мать школьника регулярно посещает родительские собрания, интересуется его успеваемостью и поддерживает связь с классным руководителем.

Сейчас прокуратура Ленинградской области проводит мероприятия, направленные на лишение отца родительских прав в отношении мальчика. По итогам надзорных мероприятий прокуроры дадут оценку эффективности работы органов системы профилактики по выявлению семейного неблагополучия.
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