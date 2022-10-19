Чувствую себя психотерапевтом: певец Данко о Донбассе, переезде в Крым и личной жизни

— Я был в Донбассе, хотел бы посетить этот регион вновь. Я был там не в самый момент горячих событий, посетил Луганск, Донецк. Меня поразило, насколько люди в горячих точках искренние. К примеру, в наши благополучные регионы приезжаешь, люди более отрешенные, избалованные. А там совершенный восторг и искренняя отдача. Если во мне возникнет необходимость, я с удовольствием продолжу то, чем занимался всегда и поеду, и все сделаю, как нужно и что от меня потребуется.