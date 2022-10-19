Чувствую себя психотерапевтом: певец Данко о Донбассе, переезде в Крым и личной жизни

Звезда 1990-х и 2000-х, певец, композитор Александр Фадеев, более известный публике, как Данко продолжает творческую карьеру, много времени уделяет семье и занимается обустройством дома. Недавно он поддержал частичную мобилизацию. Артист признался, что на фоне непростой ситуации в мире чувствует себя психотерапевтом, одаривая фанатов позитивом. В интервью ФАН Данко поделился мнением о ситуации в Донбассе, вспомнил визиты в горячие точки, рассказал о переезде в Крым и личной жизни.
— На фоне обострившейся геополитической ситуации в мире и отъезда многих россиян из родной страны у вас не возникало желания покинуть Москву?
— А я и покинул. В Крым уехал из Москвы. Назло врагам. Кто-то в Израиль едет, а я вот в Крым поехал.
— Почему выбрали именно это направление?
— Потому что Крым — это Россия. Лучше ехать в наши места, чем поджав хвост в какие-то, например, Америки. Крым — это часть нашей Родины, какая судьба будет у него, такая и у нас.
— Как думаете, артисты, покинувшие сейчас Россию, это потеря для страны или возможность для новых звезд показать себя?
— Наши артисты — это разве артисты? К сожалению, у нас так все устроено, что непонятно как эти люди вообще попадают на сцену. Для меня, профессионального артиста, просто загадка, как совершенно непрофессиональные люди становятся известными и совершенно незаслуженно приобретают вес.
— Важна ли профессия артиста? Тем более в нынешнее неспокойное время?
— Я считаю, что это наша миссия в это время выступать с концертами. Психологическое давление на население настолько мощное, что выступая, я чувствую себя психотерапевтом. Я выступил, а по глазам людей видно, их прям отпускает. Они потом еще несколько дней ходят довольные после посещения нашего мероприятия.
— Хотели бы посетить Донбасс и другие присоединившиеся к России регионы?
— Я был в Донбассе, хотел бы посетить этот регион вновь. Я был там не в самый момент горячих событий, посетил Луганск, Донецк. Меня поразило, насколько люди в горячих точках искренние. К примеру, в наши благополучные регионы приезжаешь, люди более отрешенные, избалованные. А там совершенный восторг и искренняя отдача. Если во мне возникнет необходимость, я с удовольствием продолжу то, чем занимался всегда и поеду, и все сделаю, как нужно и что от меня потребуется.
— У вас довольно богатый опыт работы в горячих точках. Расскажите о нем.
— Я в Сирию летал, там тоже война. Наш министр обороны Сергей Шойгу мне вручил грамоту и медаль за то, что я участвовал в боевых действиях. Многие наши базы я посещал. В Киргизии… где только не был.
— Что занимает в вашей жизни сейчас главенствующую роль: творчество, семья, другие интересы?
— Я живу абсолютно полноценной жизнью, у меня семья забирает свою часть внимания, тоже много чего интересного происходит. Потом у нас дом, там постоянно что-то нужно делать, там куча занятий. Есть в планах что-то построить. Периодически у меня возникают гастроли. Мы ездим с большим фестивалем «Диско 90-х», он захватывает ряд российских городов. У меня еще и депутатство, тоже приходится много чего делать по этой стезе, решать вопросы наших дорогих граждан. Заняться есть чем.
Ранее знаменитый исполнитель Данко высказался о сбежавшем из России актере Артуре Смольянинове. Исполнитель считает, что предавшего родину артиста нужно забыть.