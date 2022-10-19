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Жигалова пригласила желающего вернуться в Россию Моргенштерна в свое шоу

Шоу-бизнес
Жигалова пригласила желающего вернуться в Россию Моргенштерна в свое шоу

Ведущая шоу «Алена, блин!», журналистка Алена Жигалова обратилась к желающему вернуться в Россию рэперу Моргенштерну✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) и пригласила его в свой проект.

«Теперь, чтобы вернуться в Россию, Моргену пора прийти ко мне в «Алену, блин!»» — написала Жигалова в Telegram-канале.

Поводом для приглашения стало разоблачение рэпером журналистки Ксении Собчак. По словам Моргенштерна, ему пришлось уехать из страны именно из-за нее. Он рассказал, как во время интервью команда подсказывает журналистке, на какие темы нужно давить.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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