Жигалова пригласила желающего вернуться в Россию Моргенштерна в свое шоу

Ведущая шоу «Алена, блин!», журналистка Алена Жигалова обратилась к желающему вернуться в Россию рэперу Моргенштерну✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) и пригласила его в свой проект.
«Теперь, чтобы вернуться в Россию, Моргену пора прийти ко мне в «Алену, блин!»» — написала Жигалова в Telegram-канале.
Поводом для приглашения стало разоблачение рэпером журналистки Ксении Собчак. По словам Моргенштерна, ему пришлось уехать из страны именно из-за нее. Он рассказал, как во время интервью команда подсказывает журналистке, на какие темы нужно давить.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами