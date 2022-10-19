Жигалова пригласила желающего вернуться в Россию Моргенштерна в свое шоу

Поводом для приглашения стало разоблачение рэпером журналистки Ксении Собчак. По словам Моргенштерна, ему пришлось уехать из страны именно из-за нее. Он рассказал, как во время интервью команда подсказывает журналистке, на какие темы нужно давить.