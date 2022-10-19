Права владельцев домов, таунхаусов и коттеджей: закон о жилых комплексах прошел первое чтение в ГД

У владельцев индивидуальных жилых домов, коттеджей, таунхаусов появится собственный закон. Автором законопроекта № 155842-8 «О жилых комплексах, об управлении имуществом общего пользования в жилых комплексах», в части регулирования отношений, касающихся имущества общего пользования в комплексе индивидуальных жилых домов и земельных участков с общей инфраструктурой, выступило Правительство РФ.
В среду, 19 октября, с докладом на пленарном заседании выступил статс-секретарь – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Светлана Иванова, содокладчиком стал член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.
Как объяснил Колунов в авторской колонке для ФАН, уже давно назрела необходимость принять отдельный законопроект, касающийся управления индивидуальными жилыми домами, коттеджами и таунхаусами. Ведь доля «малоэтажек» составляет около 50% от всего жилого фонда страны, а управление ими существенно отличается от многоквартирных домов.
Необходимость разработать для «малоэтажек» свой закон назрела давно. Колонка Сергея Колунова
Индивидуальные жилые дома и земельные участки, будучи объектами права собственности и жилищных прав, имеют свою практическую специфику регулирования отношений, связанных с необходимостью создания, содержания и надлежащей эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры. Управление таунхаусом, коттеджем, индивидуальным жилым строением отличается от управления многоквартирными домами. Учитывая тот факт, что доля «малоэтажки» составляет практически 50% от всего жилищного фонда Российской Федерации, необходимость принятия отдельного законопроекта в данной сфере назрела давно.
О необходимости отдельного регулирования правоотношений, связанных с малоэтажным строительством, мы говорили еще в 2015 году, по данному вопросу был разработан законопроект, который так и не был принят. Наша задача в рамках законопроекта: законодательно урегулировать организационные и имущественные отношения, связанные с функционированием комплексов индивидуальных жилых домов и земельных участков с общей инфраструктурой.
Законопроект был рассмотрен на специальном расширенном заседании комитета, с участием экспертов и представителей заинтересованных ведомств: торгово-промышленная палата, исследовательский центр частного права, Мосгордума. Концепция законопроекта была поддержана всеми, в том числе и комитетами-соисполнителями. В заключениях, отзывах и в рамках обсуждения на заседании комитета высказаны замечания на законопроект и предложения по его доработке ко второму чтению.
Комитет по строительству и ЖКХ Госдумы готов совместно с коллегами из Минстроя работать над законопроектом ко второму чтению, рассмотреть все предложения и замечания.