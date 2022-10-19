Права владельцев домов, таунхаусов и коттеджей: закон о жилых комплексах прошел первое чтение в ГД

О необходимости отдельного регулирования правоотношений, связанных с малоэтажным строительством, мы говорили еще в 2015 году, по данному вопросу был разработан законопроект, который так и не был принят. Наша задача в рамках законопроекта: законодательно урегулировать организационные и имущественные отношения, связанные с функционированием комплексов индивидуальных жилых домов и земельных участков с общей инфраструктурой.