Петербургский фонд помогает раненым животным из донецкого приюта

Фонд помощи животным «Северный медведь» из Санкт-Петербурга регулярно отправляет в донецкий приют «4 лапки» посылки с медикаментами и едой.
Руководитель приюта «4 лапки» Ирина Волик создала питомник в 2014 году, когда многие животные в Донецке оказались в тяжелой ситуации: собаки и кошки потеряли хозяев, а некоторые получили ранения в результате обстрелов ВСУ.
«Мне было сложно видеть, как животные погибают, как их бросают; как хозяева их привязывают, а сами уезжают. И у меня сердце екнуло. Тем более, что я узнала, что именно на этой территории, где располагается сейчас приют, было оставлено некоторое количество животных, они просто с голоду умирали», — поделилась Ирина.
По словам женщины, на попечение к ней чаще всего попадают раненые, покалеченные и истощенные домашние питомцы: собаки, кошки, а также енот и коза. Приют существует за счет помощи неравнодушных людей, а также петербургского фонда.
«Помогаем всем миром. Кто-то сам покупает медикаменты, кто-то переводит финансовую помощь на закупку медикаментов. В основном, это простые граждане, кому жалко, кому не все равно», — рассказал директор фонда Сергей Лучинский.
По словам Сергея, в Донецк из Санкт-Петербурга отправилась уже пятая посылка с медикаментами и едой для животным: это обезболивающие и антибиотики, а также сухой корм и консервы.