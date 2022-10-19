Базовый уровень готовности объявили в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении базового уровня готовности в Санкт-Петербурге. Этот документ наделяет местные власти дополнительными полномочиями.
Губернатор Северной столицы Александр Беглов возглавит оперативный штаб, который будет исполнять различные меры по безопасности населения. В частности, будет усилена охрана транспорта, важных социальных объектов и городской инфраструктуры.
Глава государства также ввел средний уровень реагирования в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. При этом военное положение объявлено на новых территориях России — в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующий указ президента уже утвердил Совфед.