Базовый уровень готовности объявили в Санкт-Петербурге

Глава государства также ввел средний уровень реагирования в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. При этом военное положение объявлено на новых территориях России — в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующий указ президента уже утвердил Совфед.