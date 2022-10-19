Уголовное дело возбудили в Рязани из-за невыплаты жалованья сотрудникам компании

Следственный комитет в Рязани возбудил уголовное делопроизводство по факту задержки зарплаты двум служащим коммерческой фирмы. Об этом уведомили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Как информирует сетевое издание «МК в Рязани», по данным следственных органов, с февраля по апрель 2020 года двоим работникам не выплачивали заработную плату. Общий размер долга перед сотрудниками со стороны руководства предприятия перевалил за 193 тысячи рублей.
В настоящий момент специалисты занимаются рассмотрением финансовой деятельности учреждения и принимают соответствующие меры для полного погашения задолженности по зарплате. Следственные действия по данному делу продолжаются, сообщили в ведомстве.