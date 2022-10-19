Уголовное дело возбудили в Рязани из-за невыплаты жалованья сотрудникам компании

Как информирует сетевое издание «МК в Рязани», по данным следственных органов, с февраля по апрель 2020 года двоим работникам не выплачивали заработную плату. Общий размер долга перед сотрудниками со стороны руководства предприятия перевалил за 193 тысячи рублей.