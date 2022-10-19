Колумбийский футболист Переа снял трусы во время матча

Игрок колумбийского клуба «Санта-Фе» Хейссон Переа снял с себя трусы во время матча.
Встреча первого дивизиона чемпионата Колумбии между командами «Санта-Фе» и «Хагуарес де Кордоба» состоялась 16 октября. В концовке матча произошел курьезный эпизод. Игрок «Санта-Фе» Хейссон Переа, стараясь отвлечь соперника от исполнения штрафного удара, снял с себя трусы и полностью оголил область паха.
В результате футболисты «Хагуарес де Кордоба» не смогли забить со стандартного положения. Более того, Переа не был наказан главным арбитром. При этом матч завершился поражением его команды со счетом 1:2.