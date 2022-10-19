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Яна Поплавская высказалась о финансирующей ВСУ Софии Ротару

Шоу-бизнес
Яна Поплавская высказалась о финансирующей ВСУ Софии Ротару

Телеведущая и актриса Яна Поплавская высказалась об украинской певице Софии Ротару. Недавно стало известно, что исполнительница финансирует ВСУ и помогает семьям солдат.

Поклонники Ротару считают, что карьера певицы в России подошла к концу. Артистку даже не пригласили на музыкальный фестиваль «Песня года».

«Пусть она сама считает, закончилась ее карьера в России или нет. Вопрос в том, что сейчас нам нужны люди, которые стоят за нами. Нужны духоподъемные личности. Если не с нами, то пусть идет», — заявила Поплавская изданию «Народные Новости».

Собирает деньги на нужды Украины и Светлана Лобода, но при этом все равно подвергается критике со стороны соотечественников. Многим не нравится, что певица до сих пор исполняет песни на русском языке.
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