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Клинцевич: военное положение в четырех регионах не приведет к новой волне частичной мобилизации

Армия
Клинцевич: военное положение в четырех регионах не приведет к новой волне частичной мобилизации

Объявление военного положения в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях не означает, что будет еще и новая волна мобилизации, заявил лидер «Российского Союза ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.

В беседе с URA.RU общественный деятель напомнил, что план по частичной мобилизации резервистов в некоторых субъектах РФ уже полностью выполнен.

«Если в каких-то регионах он не выполнен, то мобилизация в них продолжится. Пока что никакой новой волны мобилизации в России не будет. Это сказал президент», — объяснил Клинцевич.

Лидер союза ветеранов подчеркнул, что планируемого количества мобилизованных достаточно для проведения СВО, а из призванных 300 тысяч человек можно собрать шесть общевойсковых армий.
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