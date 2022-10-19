Рэпер Моргенштерн публично разоблачил Ксению Собчак

Рэпер Алишер Моргенштерн✱ (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) поделился компрометирующей информацией о журналистке и телеведущей Ксении Собчак. Музыкант обвинил знаменитую блондинку в своих проблемах и заявил, что не только она стоит за своими собственными заслугами.
Рэп-исполнитель лично общался со светской львицей, когда она брала у него интервью год назад. По словам Моргенштерна, он решил разоблачить Собчак, поскольку она повлияла на то, что он теперь не может вернуться в Россию.
«Чтобы понимали, как проходит интервью Собчак. Чтоб вы понимали, с ней ездит команда специалистов, квалифицированный психолог-журналист некий, который по микронаушнику ей подсказывает все в уши. То есть он сидит в другой комнате и слушает все, что я говорю, и говорит: "Так, а вот сейчас мы плавненько выводим вот на эту тему и подкапываем здесь". То есть даже то, что она такая мразь — это не ее заслуга, это заслуга ее команды!» — возмутился рэп-исполнитель в эфире YouTube-шоу «Вписка».
Моргенштерн не хотел, чтобы все лавры доставались журналистке, поэтому поделился компроматом. За работой знаменитой блондинки стоит большая команда, подчеркнул музыкант. Подводя итог, рэпер обратился к Собчак и спросил ее в нецензурной форме, не обнаглела ли она.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами