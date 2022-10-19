Ссылаясь на право выбора и свободу: психолог Кейро объяснила, как работает ЛГБТ-пропаганда

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что доработанный законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ может уже в ноябре оказаться на подписи у президента. Если поправки примут, штрафы за нарушение закона составят до 800 тыс. рублей для физических и до 10 млн рублей для юридических лиц. Пропаганда ЛГБТ-ценностей — это на самом деле давняя проблема, несмотря на то, что она имеет специфику современности, отметила психолог. Просто ранее это явление не было настолько показательным. В последнее время обществу навязывают токсичные модели поведения с огромной настойчивостью, которую порой можно расценить даже как агрессию.