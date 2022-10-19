Ссылаясь на право выбора и свободу: психолог Кейро объяснила, как работает ЛГБТ-пропаганда

Российские власти неслучайно уделили внимание полному запрету на ЛГБТ-пропаганду. Используя отсылки на право выбора и свободу личности россиянам навязывается токсичная модель поведения, которая со временем может перерасти в норму, сказала клинический психолог Арина Кейро.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что доработанный законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ может уже в ноябре оказаться на подписи у президента. Если поправки примут, штрафы за нарушение закона составят до 800 тыс. рублей для физических и до 10 млн рублей для юридических лиц. Пропаганда ЛГБТ-ценностей — это на самом деле давняя проблема, несмотря на то, что она имеет специфику современности, отметила психолог. Просто ранее это явление не было настолько показательным. В последнее время обществу навязывают токсичные модели поведения с огромной настойчивостью, которую порой можно расценить даже как агрессию.
«Мы наблюдаем не что иное, как удар по архитектуре семьи и культуры. Делается это, безусловно, не без психологических приемов. Как это выглядит? Поначалу идет ссылка на право выбора и свободу, точного объяснения которой не могут дать до сих пор. Нет четкого эскиза ее облика, — это и есть главный триггер к принятию абсолютно ошибочных позиций», — пояснила Кейро.
Основной посыл ЛГБТ пропаганды — «Я такой, каким являюсь, и это мое право. Соответственно, это есть норма». И некоторые люди действительно убеждают себя в этом ключе. Но на самом деле, истоки личных проблем исходят из семьи, которые нужно решать, подчеркнула психолог. Но «благодаря» вышеупомянутому утверждению человек об этом даже не задумается, а если и задумается, то все равно выберет более легкий путь, отдавшись на поруки ложным суждениям.
«Все, что происходит с каждым человеком в будущем — это результат воспитания. Недаром наши предки говорили: «Что посеешь, то и пожнешь». Модель поведения начинается с банальных сцен из жизни, когда мы говорим своим детям, что курить на перемене — плохо; материться — плохо; употреблять алкоголь сейчас, и злоупотреблять им будучи взрослым — плохо. Эта информация откладывается, и передается далее, из поколения в поколение. Таким образом действует и плохое воспитание. Но оно распространяется в социуме гораздо быстрее, чем можно себе представить», — рассказала психолог.
По ее словам, плохое воспитание нарастает по экспоненте. Оно так быстро «пристает», поскольку является для личности чем-то новым и необычным, и не важно, что оно опасно для страны, народа, института семьи и, в конце концов, фундаментальной основе жизни, заложенной природой.