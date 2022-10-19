Запрет на ввоз древесины из России привел к росту стоимости туалетной бумаги в ЕС

Западные страны испытывают проблемы с такими элементами быта, как туалетная бумага. Ее нехватка провоцируется торговой политикой местных стран. Производства начали экономить древесину, так как поставки березы из России ранее оказались под запретом, передает итальянское издание La Repubblica.
Европейские производители ранее использовали березы, поставляемые из России. Из-за коротких волокон они могли создавать мягкую структуру для туалетной бумаги. Остановка поставок берез из России спровоцировала кризис в экономике.
Эксперты отмечают, что энергокризис также отразился на этой проблеме. Из-за него цены на туалетную бумагу уже повысились почти на 45%. Это стало особенно заметно в Швеции и Финляндии, где располагается производство целлюлозы.