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19FortyFive: у США катастрофически не хватает средств на реализацию оборонной стратегии

Армия
19FortyFive: у США катастрофически не хватает средств на реализацию оборонной стратегии

Армии Соединенных Штатов не хватает ресурсов для обновления оборонной стратегии. Об этом заявил аналитик издания 19FortyFive Маккензи Иглен.

Данная стратегия подразумевает, что США будут обладать такими вооруженными силами, средствами которых возможно реализовать многообразные задачи в любой точке мира, при столкновении с любым противником или несколькими одновременно.

По мнению аналитика, у Пентагона нет средств на осуществление оборонной стратегии. В настоящее время военный бюджет США составляет 800 миллиардов долларов в год, что является анонсированной суммой для воплощения данной программы.
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