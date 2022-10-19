Уборщица воровала вещи из дома покойной Веры Глаголевой

Особняк, в котором живет Нахапетова, находится в престижном поселке Николина Гора. Несколько месяцев назад к балерине устроилась домработница. Однако дочь Глаголевой обратила внимание, что из дома ее матери исчезают предметы гардероба и личные вещи.