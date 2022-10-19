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Уборщица воровала вещи из дома покойной Веры Глаголевой

Шоу-бизнес
Уборщица воровала вещи из дома покойной Веры Глаголевой

Дочь актрисы Веры Глаголевой, балерина Анна Нахапетова, обратилась в полицию. Причиной стали действия уборщицы, которая воровала вещи из дома покойной звезды кино.

Особняк, в котором живет Нахапетова, находится в престижном поселке Николина Гора. Несколько месяцев назад к балерине устроилась домработница. Однако дочь Глаголевой обратила внимание, что из дома ее матери исчезают предметы гардероба и личные вещи.

Правоохранители быстро вычислили подозреваемую, поскольку она выставила украденные вещи на сайте объявлений. Аккаунт был привязан к ее номеру телефона, пишет «МК».

Уборщица призналась в шести случаях воровства. Среди других вещей домработница похитила сумку Gucci, которая стоит около 18 тысяч рублей. Также пропала коллекционная шайба зятя Глаголевой, хоккеиста Александра Овечкина, передает Teleprogramma.pro.
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