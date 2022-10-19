В Киевской области пресекли канал нелегального вывоза уклонистов за пределы Украины

Украинские правоохранители рассекретили канал незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора республики.
По данным ведомства, в Киевской области группа лиц создавала уклонистам фиктивные документы, благодаря которым они выезжали за рубеж под видом студентов или волонтеров. За свои услуги злоумышленники брали от 4,5 до 5,5 тыс. долларов.
Трех фигурантов дела заключили под стражу, всего к преступлению причастны как минимум пять человек. Им грозит до девяти лет лишения свободы.