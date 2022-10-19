Глава Курской области разъяснил ситуацию с дополнительными ограничениями в регионе

Дополнительные ограничения, в том числе на передвижение по региону и за его пределы, не планируется вводить в Курской области в связи с объявлением среднего уровня реагирования. Такое заявление сделал губернатор региона Роман Старовойт.
«В приграничных территориях, как и прежде, действует пропускной режим», — подчеркнул глава Курской области в своем Telegram-канале.
Старовойт добавил, что первое заседание штаба по исполнению указа президента РФ состоится 20 октября, в ходе которого будут приниматься меры оперативного реагирования, связанные с безопасностью в регионе. Губернатор области пообещал сообщать гражданам о всех принимаемых мерах.