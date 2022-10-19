Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Суд отправил в колонию преподавателя танцев за сексуальное насилие над девочками в Ижевске

Происшествия
Суд отправил в колонию преподавателя танцев за сексуальное насилие над девочками в Ижевске

В Ижевске суд вынес приговор 35-летнему преподавателю танцев. Злоумышленник признан виновным в совершении сексуального насилия в отношении детей, сообщили в республиканском СУ СКР.

Правоохранители установили, что в течение шести лет фигурант работал в нескольких учреждениях города. Там танцор домогался девочек 9-13 лет. К одной из потерпевших извращенец приставал, когда вывозил коллектив за город.

Преступник признал вину. Эксперты установили, что фигурант страдает психическим расстройством. Тем не менее суд отправил его в колонию на десятилетний срок.
ижевск педофил танцы
Военкоры ФАН
Лучшие в аду