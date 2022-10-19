Суд отправил в колонию преподавателя танцев за сексуальное насилие над девочками в Ижевске

В Ижевске суд вынес приговор 35-летнему преподавателю танцев. Злоумышленник признан виновным в совершении сексуального насилия в отношении детей, сообщили в республиканском СУ СКР.
Правоохранители установили, что в течение шести лет фигурант работал в нескольких учреждениях города. Там танцор домогался девочек 9-13 лет. К одной из потерпевших извращенец приставал, когда вывозил коллектив за город.
Преступник признал вину. Эксперты установили, что фигурант страдает психическим расстройством. Тем не менее суд отправил его в колонию на десятилетний срок.