Глава Липецкой области заявил об отсутствии планов вводить ограничения на перемещение

Власти Липецкой области не планируют ограничивать передвижение граждан, заявил губернатор региона Игорь Артамонов.
Чиновник назвал ситуацию в Липецкой области контролируемой. Соответствующее заявление было сделано после введения уровня повышенной готовности в регионе.
«Вводить какие-либо ограничения, особенно связанные с перемещением, сегодня не планируем. Жизнь продолжается в прежнем ритме. В кратчайшие сроки проведем заседание оперативного штаба со всеми структурами. Если будут какие-то новые решения — заблаговременно оповестим», — сообщил Артамонов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в регионе приводят в порядок укрытия. На инфраструктурных объектах и в социальных учреждениях обеспечивается особый режим безопасности.