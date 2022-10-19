Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава Липецкой области заявил об отсутствии планов вводить ограничения на перемещение

Общество
Глава Липецкой области заявил об отсутствии планов вводить ограничения на перемещение

Власти Липецкой области не планируют ограничивать передвижение граждан, заявил губернатор региона Игорь Артамонов.

Чиновник назвал ситуацию в Липецкой области контролируемой. Соответствующее заявление было сделано после введения уровня повышенной готовности в регионе.

«Вводить какие-либо ограничения, особенно связанные с перемещением, сегодня не планируем. Жизнь продолжается в прежнем ритме. В кратчайшие сроки проведем заседание оперативного штаба со всеми структурами. Если будут какие-то новые решения — заблаговременно оповестим», — сообщил Артамонов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в регионе приводят в порядок укрытия. На инфраструктурных объектах и в социальных учреждениях обеспечивается особый режим безопасности.
липецкая область ограничения игорь артамонов
Военкоры ФАН
Лучшие в аду