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Спектакль «Папа» с Мариной Александровой покажут в Салехарде

Общество
Спектакль «Папа» с Мариной Александровой покажут в Салехарде

Жители Салехарда могут насладиться спектаклем «Папа», который состоится на сцене культурно-делового центра. Главные роли в постановке сыграют Марина Александрова и Сергей Маковецкий.

Спектакль расскажет историю отца и дочери, которые пытаются осознать изменения в человеке, когда он теряет разум. Также на сцену выйдут Мария Рыщенкова, Иван Бровин, Данил Иванов, Дарья Урсуляк, Надежда Лумпова и Евгения Крежде.

Постановка основана на одноименной пьесе французского драматурга Флориана Зеллера. В 2014 году он был удостоен главной театральной награды Франции — премии Мольера, сообщает ИА «Север-Пресс».
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