Спектакль «Папа» с Мариной Александровой покажут в Салехарде

Спектакль расскажет историю отца и дочери, которые пытаются осознать изменения в человеке, когда он теряет разум. Также на сцену выйдут Мария Рыщенкова, Иван Бровин, Данил Иванов, Дарья Урсуляк, Надежда Лумпова и Евгения Крежде.