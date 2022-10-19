Спектакль «Папа» с Мариной Александровой покажут в Салехарде

Жители Салехарда могут насладиться спектаклем «Папа», который состоится на сцене культурно-делового центра. Главные роли в постановке сыграют Марина Александрова и Сергей Маковецкий.
Спектакль расскажет историю отца и дочери, которые пытаются осознать изменения в человеке, когда он теряет разум. Также на сцену выйдут Мария Рыщенкова, Иван Бровин, Данил Иванов, Дарья Урсуляк, Надежда Лумпова и Евгения Крежде.
Постановка основана на одноименной пьесе французского драматурга Флориана Зеллера. В 2014 году он был удостоен главной театральной награды Франции — премии Мольера, сообщает ИА «Север-Пресс».