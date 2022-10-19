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Мы с ним были не в лучших отношениях: Кожевникова воздержалась от поздравления Кещяна с днем рождения

Шоу-бизнес
Мы с ним были не в лучших отношениях: Кожевникова воздержалась от поздравления Кещяна с днем рождения

Российская актриса Мария Кожевникова не стала говорить слов поздравления для коллеги по съемочной площадке Арарата Кещяна во время беседы с корреспондентом ФАН. 19 октября Кещяну исполнилось 44 года.

«Мы с ним были не в лучших отношениях. Конечно, сейчас это все уже забыто, и я нормально к нему отношусь», — сообщила Кожевникова.
Мы с ним были не в лучших отношениях: Кожевникова воздержалась от поздравления Кещяна с днем рождения

Мария Кожевникова и Арарат Кещян вместе снимались в многосерийном фильме «Универ», который впервые вышел на телеэкраны в 2008 году. По данным СМИ, не один раз между артистами происходили конфликты во время съемок.

Ранее Валентина Рубцова поздравила Арарата Кещяна с днем рождения.
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