Иностранные санкции против России не показали эффективность и потерпели фиаско, однако они спровоцировали серьезный кризис в странах Запада, заявил обозреватель The National Interest Ахмед С. Чима.
По словам эксперта, западные ограничения против Москвы в первую очередь провалились из-за поддержки страны со стороны Индии и Китая, которые отказались от введения санкций, пишет «ПолитРоссия»
Плюс ко всему Европа сильно зависима от отечественных энергоносителей. Поэтому инициатива о снижении поставок топлива из РФ мощно ударила по экономике Евросоюза.
«Грубо говоря, Путин может подождать два года — европейская, японская и южнокорейская экономики не могут», — сказано в статье.
Ранее сообщалось, что Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против РФ, несмотря на энергетический кризис.