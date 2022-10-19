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The National Interest: антироссийские санкции Запада потерпели фиаско из-за двух стран

Политика
The National Interest: антироссийские санкции Запада потерпели фиаско из-за двух стран

Иностранные санкции против России не показали эффективность и потерпели фиаско, однако они спровоцировали серьезный кризис в странах Запада, заявил обозреватель The National Interest Ахмед С. Чима.

По словам эксперта, западные ограничения против Москвы в первую очередь провалились из-за поддержки страны со стороны Индии и Китая, которые отказались от введения санкций, пишет «ПолитРоссия»

Плюс ко всему Европа сильно зависима от отечественных энергоносителей. Поэтому инициатива о снижении поставок топлива из РФ мощно ударила по экономике Евросоюза.

«Грубо говоря, Путин может подождать два года — европейская, японская и южнокорейская экономики не могут», — сказано в статье.

Ранее сообщалось, что Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против РФ, несмотря на энергетический кризис.
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