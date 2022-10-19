Краснодарский край не планирует вводить ограничения после указов Путина

Оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Ситуация на Кубани находится под полным контролем. Таким образом администрация Краснодарского края прокомментировала указы президента России Владимира Путина о дополнительных полномочиях глав субъектов страны.
Глава государства 19 октября объявил средний уровень реагирования в восьми регионах РФ. Речь идет Крыме, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе.