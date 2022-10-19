Гендиректор «ТЛС» Кубарева рассказала об особенностях логистики в РФ в условиях санкций

У России есть варианты осуществления импорта и экспорта. Такое заявление сделала генеральный директор ООО «Трейдинг Лоджистикс Солюшенс» Юлия Кубарева.
На программе «В десятку с Дмитрием Пановым» она оценила логистическую обстановку в стране в условиях западных ограничений. Специалист призналась в наличии определенных сложностей.
«Варианты доставки есть и для экспортных отправок, и для импортных. Если мы берем Дальний Восток, то порт там действительно максимально загружен, хотя направление работает. Хочу отметить для коллег, которые занимаются экспортом и импортом: обратите внимание на железную дорогу», — подчеркнула Кубарева во время выступления в студии медиацентра «Патриот».
Ранее стало известно, что показатели торговли с Россией у шести стран-участниц Евросоюза достигли уровня февраля текущего года. Речь идет о Болгарии, Хорватии, Эстонии, Кипре, Люксембурге и Словении. Это подтверждают данные национальных статистических служб.