Гендиректор «ТЛС» Кубарева рассказала об особенностях логистики в РФ в условиях санкций

Ранее стало известно, что показатели торговли с Россией у шести стран-участниц Евросоюза достигли уровня февраля текущего года. Речь идет о Болгарии, Хорватии, Эстонии, Кипре, Люксембурге и Словении. Это подтверждают данные национальных статистических служб.