Рязанова вспомнила, как неудачная первая любовь помогла ей стать артисткой

Актриса Раиса Рязанова рассказала о своей первой любви. По словам звезды отечественного кино, именно благодаря этим чувствам она и стала артисткой.
В юности Рязанова ни с кем не крутила романы, но зато ходила на каждый спектакль драматического театра в родной Рязани. Именно там актриса влюбилась в первый раз. Она воспылала чувствами к красавцу-актеру, который играл Ромео.
Артистка садилась в первый ряд и не сводила глаз с объекта обожания. Когда ее возлюбленный умирал на сцене, Рязанова рыдала на весь зал. Актрису даже пытались удалить из театра, потому что она срывала спектакль. Несмотря на все переживания, любовь знаменитости оказалась неудачной.
«Конечно, он на меня никакого внимания не обращал, а только посмеивался. А мне так больно было! Вот и задумала я "месть": "Выучусь на артистку и буду играть на этой сцене! А он увидит меня и полюбит!"» — цитирует Рязанову издание Argumenti.ru.
После этого актриса твердо решила уехать в Москву. Артистка действительно перебралась в столицу и поступила в ГИТИС. Рязанову так увлекли учеба и московская жизнь, что она забыла про исполнителя роли Ромео.